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Позавчера (28 октября) сотрудники таможни и государственной пограничной службы задержали контрабанду сигарет на железнодорожной станции Кяна. При досмотре поезда, прибывшего из Беларуси, в одном из вагонов, в грузе извести, были обнаружены 58 ящиков сигарет на сумму более 103 тысяч евро.
Контрабанда в поезде: в грузе извести из Беларуси нашли закопанные сигареты
© MKT

Как сообщает служба таможни, поезд с различными грузами прибыл в Литву из Беларуси около 2 часов ночи и был проверен сотрудниками железнодорожного поста Кяны, таможни и государственной службы безопасности. Опытные офицеры сразу обратили внимание на один из вагонов с известью - поверхность выглядела подозрительно гладкой, были видны следы их ног.

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Вскоре под неглубоким слоем извести были обнаружены связки черного пластика с пачками сигарет. Всего было обнаружено 58 коробок (29 тысяч пачек) белорусских сигарет Minsk Capital QS, стоимость которых с учетом налогов составила 103 820 евро.

Незаконный груз задержан, начато досудебное расследование по факту контрабанды в Вильнюсском отделении уголовно-таможенной службы, расследование ведет Вильнюсская областная прокуратура.

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