Контрабанда в поезде: в грузе извести из Беларуси нашли закопанные сигареты

Как сообщает служба таможни, поезд с различными грузами прибыл в Литву из Беларуси около 2 часов ночи и был проверен сотрудниками железнодорожного поста Кяны, таможни и государственной службы безопасности. Опытные офицеры сразу обратили внимание на один из вагонов с известью - поверхность выглядела подозрительно гладкой, были видны следы их ног.

Вскоре под неглубоким слоем извести были обнаружены связки черного пластика с пачками сигарет. Всего было обнаружено 58 коробок (29 тысяч пачек) белорусских сигарет Minsk Capital QS, стоимость которых с учетом налогов составила 103 820 евро.

Незаконный груз задержан, начато досудебное расследование по факту контрабанды в Вильнюсском отделении уголовно-таможенной службы, расследование ведет Вильнюсская областная прокуратура.