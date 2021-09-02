Таможенный департамент сообщает, что 30 августа, в 14 ч. в Кене таможенники проверили товарный поезд, который шел из Беларуси.

В двух вагонах с каменным углем обнаружены ящики с контрабандными сигаретами. Всего - 66 ящиков (33 000 пачек) белорусских сигарет Fest. Стоимость груза со всеми налогами – больше 124 000 евро.

Груз задержан, начато расследование.

Только в августе таможенники задержали 395 ящиков контрабандных сигарет (197 000 пачек), которые нелегально пытались ввезти из Беларуси. Общая стоимость контрабанды - 695 000 евро.