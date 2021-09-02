aA
В понедельник в Кене таможенники задержали 66 ящиков с контрабандными сигаретами из Беларуси. Ящики были засыпаны каменным углем.

Таможенный департамент сообщает, что 30 августа, в 14 ч. в Кене таможенники проверили товарный поезд, который шел из Беларуси.

В двух вагонах с каменным углем обнаружены ящики с контрабандными сигаретами. Всего - 66 ящиков (33 000 пачек) белорусских сигарет Fest. Стоимость груза со всеми налогами – больше 124 000 евро.

Груз задержан, начато расследование.

Только в августе таможенники задержали 395 ящиков контрабандных сигарет (197 000 пачек), которые нелегально пытались ввезти из Беларуси. Общая стоимость контрабанды - 695 000 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Как литовская молодежь праздновала 1 сентября: еще больше посетителей в барах ожидается в выходные (8)

В среду в ресторанах и кафе Вильнюса было много...

Пограничники представили видео, на котором белорусы гонят нелегалов через границу (57)

Литовские пограничники поделились видео, на котором...

В Литве хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% взрослого населения (15)

За минувшие сутки в Литве от коронавируса привились 9972...

Полиция просит жителей воздержаться от участия в несанкционированных собраниях: штраф 600 евро (30)

Департамент полиции Литвы провел специальные учения...

Организаторы сентябрьского митинга: нам надо собрать 50 000 человек, а далее все запланировано (29)

Несмотря на то, что Вильнюсский муниципалитет не выдал...