Таможенный департамент сообщает, что 30 августа, в 14 ч. в Кене таможенники проверили товарный поезд, который шел из Беларуси.
В двух вагонах с каменным углем обнаружены ящики с контрабандными сигаретами. Всего - 66 ящиков (33 000 пачек) белорусских сигарет Fest. Стоимость груза со всеми налогами – больше 124 000 евро.
Груз задержан, начато расследование.
Только в августе таможенники задержали 395 ящиков контрабандных сигарет (197 000 пачек), которые нелегально пытались ввезти из Беларуси. Общая стоимость контрабанды - 695 000 евро.
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