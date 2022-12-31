Конфликт в Вильнюсе – мужчина выстрелил в лицо своей возлюбленной

aA
Полиция информировала, что в Вильнюсе между супругами произошел серьезный конфликт.
По предварительным данным, 30 декабря, в 21 ч. в Вильнюсе, на ул. Линксмои, во время конфликта мужчина (1997 г.р.) выстрелил в лицо своей супруге (1998 г.р.) из газового пистолета. Женщине назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемый находится под арестом. Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Что ждет в Новом году: новые налоги и тарифы
С 1 января 2023 года в Литве изменятся налоги и выплаты....
В Литве выделяют "три невидимые группы": наблюдается опасная тенденция
В этом году в Литве было проведено социологическое...
На Кафедральной площади в Вильнюсе в Новогоднюю ночь ждет видеопроекция и лазерное шоу
Уже четвертый раз Вильнюс приглашает встретить Новый...
Умер Йозеф Ратцингер - бывший папа римский Бенедикт XVI
Бенедикт XVI , получивший после отречения в 2013 году титул...