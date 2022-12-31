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Полиция информировала, что в Вильнюсе между супругами произошел серьезный конфликт.
Конфликт в Вильнюсе – мужчина выстрелил в лицо своей возлюбленной
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, 30 декабря, в 21 ч. в Вильнюсе, на ул. Линксмои, во время конфликта мужчина (1997 г.р.) выстрелил в лицо своей супруге (1998 г.р.) из газового пистолета. Женщине назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемый находится под арестом. Начато расследование.

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