Конфликт в Йонавском районе: пьяный мужчина пытался сжечь себя

По предварительным данным, 14 марта, в 11.19 ч., в Рукле (Йонавской район), разгорелся конфликт в квартире мужчины (1970 г.р.), во время конфликта пьяный (3,20 промилле) мужчина (1967 г.р.) вел себя неадекватно, обсыпался порохом и пытался поджечь себя.

На место происшествия выезжали сотрудники антитеррористического отряда "Арас". Они изъяли вещество серого цвета, вероятно, порох, сигнальный пиротехнический заряд и его части, патроны и их части.

Мужчину доставили в больницу.

Департамент пожарной безопасности и спасения отметил, что в 11.31 ч. поступило сообщение о том, что в квартире мужчина поджег порох, много дыма. Квартира была задымлена, тлел матрас. Матрас отнесли в ванную и полили водой. Помещение проветрили.

Начато расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, патронов и др. опасных веществ.