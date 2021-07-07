Конфликт между парашютистами завершился криминалом: совершен поджог, угнан самолет

"Сегодня, в 4 ч., на Поцюнайском аэродроме (Пренайский район) в Каунасском клубе парашютистов гражданин (имя и фамилия редакции известны) поджег помещения, разместив в них взрывные заряды. Затем угнал самолет Ан-2 в неизвестном направлении. В самолете было 200 л топлива, рассчитанного на 300 км полета. Мужчина с помощью теракта хотел обратить внимание на беспорядки на аэродроме, которые иногда приводят к гибели людей (например, гибель главы M-1 Грушниса)", - сообщили в редакцию.

Сообщалось, что самолет сделал несколько кругов над Пренай и улетел в сторону Мариямполе.

Глава клуба Кястутис Милишаускас сказал, что самолет цел. Люди сообщили, где прячется подозреваемый. "Личность подозреваемого известна. Главное, что самолет цел. Сейчас еду туда, где его нашли, не могу говорить", - сказал Delfi Милишаускас. Выяснилось, что подозреваемый - член клуба парашютистов.

Департамент пожарной безопасности сообщил, что о пожаре в деревне Поцюнай им доложили в 9.11 ч. Сообщалось, что горит комната в доме. Когда на место приехали пожарные, хозяин сам пытался потушить огонь. Пожар начался в комнате, где было много хлама и мусора. Выяснилось, что здание принадлежит клубу парашютистов, о взрывчатке у пожарных нет никаких данных.

"В 8.30 ч. поступило сообщение об угоне самолета Ан-2. Подозревали, что его мог угнать мужчина (1966 г.р.), которому разрешили остаться переночевать в помещениях аэродрома. По последним данным, самолет найден в Пренайском районе", - сообщает полиция.

Полиция сообщила, что рядом с самолетом был и подозреваемый, с ним беседует полиция.