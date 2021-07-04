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В субботу вечером на грандиозный концерт SEL в Клайпеде собралась огромная толпа поклонников. К сожалению, не все были в настроении повеселиться, поэтому крови избежать не удалось.
Концерт SEL в Клайпеже: произошли драки, ножом был ранен ответственный за порядок мужчина
© Indrė Pix

В ходе мероприятия, в ночь с субботы на воскресенье, около 23.30, на улице Лиепаёс в Клайпеде произошли драки. По предварительным данным сотрудников полиции, одна из сторон конфликта угрожала окружающим складным ножом.

При задержании лиц, участвовавших в драках, лицо, следившее за порядков на мероприятии, было ранено ножом.

В результате инцидента были задержаны мужчины 1988, 1994, 1989 и 1998 годов рождения.

По факту нарушения общественного порядка начато расследование.

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