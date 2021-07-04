Концерт SEL в Клайпеже: произошли драки, ножом был ранен ответственный за порядок мужчина

В ходе мероприятия, в ночь с субботы на воскресенье, около 23.30, на улице Лиепаёс в Клайпеде произошли драки. По предварительным данным сотрудников полиции, одна из сторон конфликта угрожала окружающим складным ножом.
При задержании лиц, участвовавших в драках, лицо, следившее за порядков на мероприятии, было ранено ножом.
В результате инцидента были задержаны мужчины 1988, 1994, 1989 и 1998 годов рождения.
По факту нарушения общественного порядка начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Опасный дельта-штамм стремительно распространяется в Европе: карантин в Литве может быть неизбежен (14)
В четверг в Литве закончился карантин, который длился...
Эпидемия. Почему осенью возможны новые проблемы? (4)
В прошлый год, весьма успешно преодолев «первую волну»...
В Паланге - толпы литовцев: очереди у кафе, из колонок - выкрики о сексе в лимузине с брюнеткой и блондинкой (1)
Приятное летнее тепло зазывает соотечественников на...
Работы у пограничников меньше не становится: задержаны еще 160 нелегалов из Беларуси (25)
С утра субботы до утра воскресенья пограничники, по...