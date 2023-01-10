Количество контрабандных сигарет, задержанных в прошлом году в Литве – крупнейшее за 20 лет

В 2021 году было задержано более 2,5 млн пачек сигарет.
"Значительный рост объемов перехваченной СОГГЛ контрабанды сигарет в прошлом году по сравнению с предыдущими годами обусловлено новыми и более эффективными мерами пограничной охраны и перехватом больших объемов табачных изделий, перевозимых поездами из Беларуси", — говорится в сообщении.
8 из 10 нелегальных партий были перехвачены на белорусской границе. Еще 19% случаев выявлены внутри страны, 1% - на границе с Россией.
В прошлом году пограничники выявили 51 случай контрабанды поездом и таким образом задержали почти 3 млн пачек сигарет - это 67% от общего количества сигарет, перехваченных СОГГЛ.
В прошлом году, как и в предыдущие годы, больше всего изъято сигарет марок "НЗ", "Минск" и "Фест", произведенных на гродненской табачной фабрике "Неман". Абсолютное большинство табачных изделий были с белорусскими акцизными марками.
По данным СОГГЛ, основными причинами привлекательности перевозки контрабанды в Литву являются разница в цене и размер прибыли.
СОГГЛ также утверждает, что эта деятельность поддерживается белорусским режимом: избыточное производство завода "Неман" не уменьшается, оно предназначено исключительно для нелегального рынка.
"Учитывая международные санкции, введенные против белорусского режима, его объемы, вероятно, могут вырасти еще больше", — говорится в сообщении.
"После оценки всех вышеупомянутых обстоятельств и принимая во внимание объемы контрабанды сигарет, изъятых литовскими должностными лицами, СОГГЛ прогнозирует, что масштабы и интенсивность контрабанды не уменьшатся – риск незаконного провоза табачных изделий остается высоким", - говорится в сообщении.
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