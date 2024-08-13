Кокаин на взморье был доставлен в осветительной лампе

Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности Главного комиссариата полиции Каунасского уезда по данному происшествию проводят предварительное расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконного хранения особо крупного количества наркотических или психотропных веществ веществ и незаконного хранения наркотических или психотропных веществ без цели их сбыта. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.