Клайпедские таможенники остановили микроавтобус, в котором везли тонну российской водки

Таможня сообщает, что 12 октября, после обеда в микроавтобусе обнаружили 372 упаковок (по 3,0 л) водки "Белуга". Всего - 1116 л 40% алкоголя на сумму 13 000 евро.

Таможенники задержали груз и микроавтобус, начато расследование по факту незаконной перевозки акцизных товаров.

Выяснилось, что у водителя никаких документов на груз не было.