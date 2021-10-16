Клайпедские таможенники остановили микроавтобус, в котором везли тонну российской водки

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Клайпедские таможенники на дороге Мажейкяй-Таураге остановили остановили микроавтобус Mercedes Benz Sprinter жителя Кельмесского района, в котором обнаружили тонну российской водки.
Таможня сообщает, что 12 октября, после обеда в микроавтобусе обнаружили 372 упаковок (по 3,0 л) водки "Белуга". Всего - 1116 л 40% алкоголя на сумму 13 000 евро.
Таможенники задержали груз и микроавтобус, начато расследование по факту незаконной перевозки акцизных товаров.
Выяснилось, что у водителя никаких документов на груз не было.
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