27 июня 2023 г. 14:46

Клайпедские криминалисты посетили компании ритуальных услуг: проведены 60 обысков, установлено 19 подозреваемых

 
ru.DELFI.lt

Клайпедские криминалисты начали расследование по факту предоставления ложных данных о доходах, прибыли и имуществе, ведения двойной бухгалтерии в компаниях, предоставляющих ритуальные услуги в разных городах Литвы.

По данным полиции, имеющиеся данные позволяют предположить, что эти компании последние несколько лет включали в бухгалтерские документы не все полученные деньги, предоставляли госучреждениям неверные данные.

Полиция провела около 60 обысков в Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском, Каунасском и Вильнюсском округах. В обысках участвовало не меньше 250 полицейских.

Во время обысков было изъято больше 100 000 евро наличными, значимые для следствия финансовые документы. Подозрения предъявлены 19-ти физическим лицам. Решением прокурора ограничено право подозреваемых на имущество стоимостью 370 000 евро.

Полученные данные позволяют предположить, что, что подозреваемые действовали, руководствуясь согласованным механизмом и в преступные деяния вовлекали и других работников компаний.

Расследование продолжается.

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