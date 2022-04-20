Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

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Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести Викторию Р. 2007 г.р. (14 лет), которая 15 апреля, в 08.00 ч., ушла из дома на ул. Жардининку, в Клайпеде, и до сих пор не вернулась.