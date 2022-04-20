aA
Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести Викторию Р. 2007 г.р. (14 лет), которая 15 апреля, в 08.00 ч., ушла из дома на ул. Жардининку, в Клайпеде, и до сих пор не вернулась.
Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести девушку
© Klaipėdos aps. VPK

Приметы: рост 170 см, волосы светлые, до плеч. На Виктории была черная куртка, черная юбка, спортивные ботинки. Она носит очки в светлой оправе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 8 700 60712, 8 700 62028 или писать по эл. почте: jurate.leciene@policija.lt

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Если совпадут некоторые обстоятельства, газа в странах Балтии может не хватить

После того как страны Балтии отказались от...

Спецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за Донбасс

На фоне начала наступления российских войск на...

Gabrielius Landsbergis

Министр иностранных дел Литвы: настало наше время стоять у учительской доски

Несмотря на то, что западные политики не так...

Военные аналитики: в Мариуполе - уличные бои, РФ готовится усилить наступление на Донбассе

В ночь на 20 апреля американский Институт изучения войны...

Ukraina Ukraina

Война в Украине. Россия снова выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя

Война в Украине продолжается почти два месяца. Судя по...