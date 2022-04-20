Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

aA
Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести Викторию Р. 2007 г.р. (14 лет), которая 15 апреля, в 08.00 ч., ушла из дома на ул. Жардининку, в Клайпеде, и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 170 см, волосы светлые, до плеч. На Виктории была черная куртка, черная юбка, спортивные ботинки. Она носит очки в светлой оправе.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 8 700 60712, 8 700 62028 или писать по эл. почте: jurate.leciene@policija.lt
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Если совпадут некоторые обстоятельства, газа в странах Балтии может не хватить
После того как страны Балтии отказались от...
Спецэфир Delfi: Артемий Троицкий — как война затронула музыку? Валдас Туткус — о битве за Донбасс
На фоне начала наступления российских войск на...
Министр иностранных дел Литвы: настало наше время стоять у учительской доски
Несмотря на то, что западные политики не так...
Военные аналитики: в Мариуполе - уличные бои, РФ готовится усилить наступление на Донбассе
В ночь на 20 апреля американский Институт изучения войны...
Война в Украине. Россия снова выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя
Война в Украине продолжается почти два месяца. Судя по...