Клайпедская полиция разыскивает подозреваемого

8 апреля, в 16.45 ч., в Клайпеде, на проспекте Тайкос, было совершено ограбление.
Полиция просит жителей помочь в выяснении личности мужчины. Мужчине 25-30 лет, среднего телосложения, на нем были серые спортивные штаны, черная куртка, серые спортивные ботинки, на голове была кепка.
Всех, кто может помочь полиции, просьба звонить по номерам 112 или 870060712.
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