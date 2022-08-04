Клайпедчанку ограбил мужчина на электросамокате

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В Клайпеде во вторник женщину ограбил мужчина на электросамокате. 38-летняя женщина сообщила полиции, что около 10 час. утра на улице Глуосню к ней со спины подъехал на электросамокате мужчина и сорвал с плеча сумку, в которой был мобильный телефон, документы, деньги, и, не останавливаясь, уехал.
Ущерб – 500 евро. Полиция начала расследование кражи.
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