Клайпедчанин в женском туалете бара установил видеокамеру и делал из материалов порносюжеты

Согласно материалам дела, обвиняемый хранил кадры порнографического содержания и нелегально собирал информацию о частной жизни людей. В период с 18 февраля 2023 г. он вел видеонаблюдение за женским туалетом, незаконно установив там видеокамеру с картой памяти, к камере он подключался через интернет.
По материалам дела, он тайно снимал спины, половые органы и ягодицы малолетней девочки, женщин, делал порноматериалы. Кроме того, он делал подобные видео с июля по август 2023 года.
Обвиняемый признал свою вину и сожалел о содеянном. Он сказал, что покупал камеру для себя, поскольку у него есть подруга, которую он подозревал в употреблении наркотиков, поэтому и купил камеру. Его подруга ходила в туалет, проводила там полчаса, а потом возвращалась в неадекватном состоянии. Поэтому он ставил камеру в туалетах баров, но свою девушку не снимал. Он уверяет, что не хранил видео, а только смотрел онлайн, подключаясь к камерам по интернету.
Он заверил, что не планировал хранить эти записи, просматривать их или распространять. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 7000 евро.
Обвиняемый в течение 14 дней еще может обжаловать этот приговор.