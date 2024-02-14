Кибератаку против Ignitis организовала прокремлевская группировка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Ignitis grupė"
„Ignitis grupė"
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Кибератаку на систему зарядки электромобилей Ignitis ON организовали российские хакеры, и подобных инцидентов в последние годы становится все больше, говорит руководитель Ignitis grupė Дарюс Майкштенас.

В передаче Delfi TV он предупредил, что для борьбы с хакерством потребуется все больше ресурсов.

"Все известно. Установлен и способ взлома, и кто это сделал – это российская прокремлевская группировка, которая часто осуществляет различные атаки в этом регионе", – заявил Д. Майкштенас в эфире Delfi interviu в среду.

В воскресенье хакеры слили данные около 20 000 клиентов Ignitis ON – имена, фамилии, адреса электронной почты, почтовые адреса, список пользовательских RFID-меток, часть номерных знаков электромобилей пользователей.

Компания рекомендует клиентам Ignitis ON сменить пароль для входа в приложение.

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