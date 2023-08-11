Каунасский районный суд: два предпринимателя обвиняются в получении кредита и субсидии обманным путем

По данным Каунасского районного суда, после предоставления предположительно недостоверных данных и получения положительного решения о предоставлении кредита в размере 24 тыс. евро, в феврале 2018 г. обвиняемые предположительно подписали несоответствующие действительности документы – договоры купли-продажи автомобиля Porsche Cayenne.

Л. Ц., являясь директором закрытого акционерного общества, обвиняется в соучастии. Предполагается, что, действуя совместно с обвиняемым Н. Й., он предоставил недостоверные документы, необходимые Н. Й. для получения кредита и субсидии обманным путем.

По материалам дела, Н. Й., в целях получения обманным путем кредита и субсидии по проекту по развитию предпринимательства, финансируемому за счет средств Европейского социального фонда, со злым умыслом ввести ответственных лиц в заблуждение, на тот момент уже владея транспортным средством Porsche Cayenne и не имея намерения приобрести транспортное средство за 34,5 тыс. евро, включил эту информацию в заявку юрлица на получение кредита на развитие предпринимательства.

В одном договоре указано, что компания Л. Ц. приобретает у Н. Й. указанный автомобиль за 5 тыс. евро, а в другом договоре указано, что возглавляемая Н. Й компания приобретает тот же автомобиль у компании, возглавляемой Л.Ц., за 34,5 тыс. евро, хотя эта сделка, по мнению Каунасского районного суда, также не состоялась.

Подозревается, что через несколько дней Н. Й. подписал договор кредитования, в котором перед получением кредита обязался предоставить документы, подтверждающие использование кредита по его целевому назначению, и предоставил предположительно фиктивный договор купли-продажи автомобиля, после чего позднее получил кредит в размере 24 тыс. евро.

Продолжая предположительно преступное деяние и зная, что, согласно проекту, заемщик вправе получить субсидию в размере 50 проц. заработной платы части работников, Н. Й. подал заявку и получил 12 тыс. евро субсидий.