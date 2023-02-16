Медики уехали за пострадавшим во время взрыва в Украине гражданином Литвы, который служил в международном легионе.
Ранее портал 15min.lt сообщал, что мужчина получил серьезные травмы, но его состояние стабильное. У него диагностировали осколочные ранения и переломы ног.
Пострадавший гражданин Литвы находится в больнице Днепра (Украина).
Kauno diena сообщает, что, если все пойдет по плану, и условия будут благоприятными, пострадавшего планируют доставить в Каунасскую клинику в пятницу утром или в ночь на пятницу. До границы с Польшей мужчину доставят украинцы.
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