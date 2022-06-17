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В пятницу рано утром полицейские ГКП Каунасского округа задержали троих подозреваемых в краже горючего из баков тягачей в Каунасском районе.
Каунасская полиция задержала мужчин, сливавших топливо из баков тягачей
© Kauno aps. VPK

Полицейских на место происшествия в Каунасском районе, на территорию компании в деревне Жемайткемис вызвали 17 июня, в 03.45 ч. Сообщалось, что на территории находятся подозрительные лица, приехавшие на автомобиле Audi с замаскированными номерами.

Подозрения подтвердились. Полицейские в течение 15 минут задержали троих граждан Молдовы (2002, 1980 и 1996 г.р.), которые пытались бежать с места происшествия. В автомобиле Audi полицейские обнаружили около 200 л топлива.

Начато расследование. Подозреваемым грозит штраф или арест, ограничение или лишение свободы на срок до 7 лет.

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