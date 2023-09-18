Каунасская полиция разыскивает пропавшего несовершеннолетнего

Полиция информирует, что несовершеннолетний ушел из дома на ул. Раситес, в Каунасе, 17 сентября, в 16.40 ч. и до сих пор не вернулся.

Приметы: среднего телосложения, рост 180 см, волосы короткие, коротко стриженные.

На юноше были серые шорты до колен, черная футболка с зеленой надписью на груди, на ногах - черные спортивные ботинки. У юноши был черный рюкзак фирмы Adidas.