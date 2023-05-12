Каунасская полиция поймала несовершеннолетнего мотоциклиста только дома

7 мая, в 21.20 ч. полицейские во время патрулирования в Бабтай, на ул. Мокиклос (Каунасский район) заметили технически неисправный мотоцикл: на мотоцикле не было номеров, поворотов, передней и задней фары. Поскольку мотоциклист нарушил ПДД, полиция решила его остановить и зафиксировать нарушения.

Мотоциклист с пассажиркой не стал останавливаться, увидев полицейских увеличил скорость и уехал. Убегая, он ставил под угрозу не только себя, но также пассажирку и других участников движения.

Мотоциклист опасно маневрировал на улицах Бабтай, проехал сквозь дыру в металлическом заборе.

Полиция на автомобиле не смогла преодолеть это препятствие, поэтому полицейские бежали за мотоциклом.

Потом полицейские вернулись к своему автомобилю, опросили местных жителей и выяснили, кто мог управлять мотоциклом.

Выяснилось, что полиция имеет дело с несовершеннолетним.

Полицейские нашли 17-летнего нарушителя и его пассажирку (2006 г.р.) дома. Юноша сознался, что бежал от полиции, потому что мотоцикл не зарегистрирован.

Выяснилось, что подозреваемый оставил мотоцикл в лесу. Полиция нашла его под сучьями.

протоколов об административных правонарушениях.