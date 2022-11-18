"Каток" на дороге Каунас-Вильнюс: один автомобиль перевернулся

Очевидцы сообщили, что на дороге Каунас-Вильнюс, не доезжая до Жежмаряй, произошло несколько ДТП.
Сообщалось, что одно транспортное средство перевернулось на бок прямо посреди дороги, а другое съехало с дороги.
Каунасская полиция информировала, что на дороге A1 из-за скользкого покрытия произошло несколько ДТП.
Сообщается, что в 15.30 ч. На дороге Каунас-Вильнюс, в Кайшядорском районе, с дороги съехал и перевернулся микроавтобус. Водитель (1998 г.р.) был трезвым, он не пострадал.
Второе ДТП произошло около Румшишкес. Сообщается, что автомобиль Chevrolet перевернулся на бок. Люди в ДТП также не пострадали.
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