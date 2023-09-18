Кадры преследования BMW в Вильнюсе: 16-летний повредил полицейское авто, полиция обнаружила наркотики

16 сентября, около полуночи на Минском шоссе полиция остановила для проверки автомобиль BMW. У полицейских подозрение вызвало водительское удостоверение водителя. Тут водитель не стал ждать результата проверки и уехал от полиции, началось преследование.
По данным дежурного полиции, преследование BMW на Минском шоссе началось в 23.33 ч. За беглецом ехали три экипажа полиции. Скорость, на которой ехал BMW, иногда превышала 200 км/ч. BMW мчался к границе с Беларусью. Не доезжая до Медининкай, BMW развернулся и помчался в сторону Вильнюса. Преследование длилось 15 минут.
Недалеко от Вильнюса полиция растянула на дороге "ежа" (металлическую ленту с шипами). По предварительным данным, BMW не доехал до него, а свернул во двор гостиницы Ibis.
Там его "зажали" экипажи полиции. Тогда водитель BMW взял на таран полицейский автомобиль и еще два стоявших на стоянке автомобиля – VW и Lexus. Водитель выпрыгнул из машины и пытался бежать, но упал и получил травму.
Выяснилось, что за рулем BMW сидел несовершеннолетний (2007 г.р.). В машине было двое несовершеннолетних пассажиров - 16 - 15 лет. Пассажиров BMW передали родителям, а водителя доставили в комиссариат.
Во время инцидента никто не пострадал.
В "бардачке" автомобиля BMW полиция обнаружила измельчитель травы с веществом зеленого цвета, а в багажнике в рюкзаке – весы, полиэтиленовые пакетики с веществом в виде кристаллов и картонная коробка с зеленым растительным веществом. Подозревают, что это наркотики.
Ведется расследование.