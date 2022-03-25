К вильнюсской школе съехались спецслужбы и полиция

По предварительным данным, в 7.10 ч. поступило сообщение о том, что на тротуаре около школы в Вильнюсе, на ул. С.Конарскё, лежит граната.
Звонивший сообщил, что рядом с ней разбросано содержимое мусорного пакета. Полиция перекрыла движение на этом участке.
В 7.21 ч. ввели план "Щит". Подозревают, что это муляж. На месте происшествия работают саперы "Араса".
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