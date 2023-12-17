К Рождеству готовятся и воры: украденную с участка елку оценили в 500 евро

 
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Kalėdų eglutes raginama grąžinti miškui
Kalėdų eglutes raginama grąžinti miškui
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika
Жертвой воров стал житель Шилальского района, у которого с участка украли елку.

Полицейские получили сообщение о том, что 15 декабря примерно с 15 до 17 часов дня, с участка, принадлежащего мужчине 1985 г. р., расположенного в Шилальском районе, в деревне Кельпшайчяй, была украдена елка.

Мужчина оценил ущерб в 500 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии с 5 ч. статьи 178 УК Литовской Республики.

В соответствии с которой лицо, похитившее чужое имущество небольшой стоимости, совершило уголовное преступление и наказывается общественными работами, штрафом, ограничением свободы или арестом.

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