К Рождеству готовятся и воры: украденную с участка елку оценили в 500 евро

Полицейские получили сообщение о том, что 15 декабря примерно с 15 до 17 часов дня, с участка, принадлежащего мужчине 1985 г. р., расположенного в Шилальском районе, в деревне Кельпшайчяй, была украдена елка.
Мужчина оценил ущерб в 500 евро.
Начато досудебное расследование в соответствии с 5 ч. статьи 178 УК Литовской Республики.
В соответствии с которой лицо, похитившее чужое имущество небольшой стоимости, совершило уголовное преступление и наказывается общественными работами, штрафом, ограничением свободы или арестом.
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