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19 мая, в 12.49 ч. сотрудники Департамента охраны руководства получили сообщение о том, что у здания задержан человек.
Policija prie Seimo
Policija prie Seimo
© DELFI

Полиция выяснила, что мужчина на автомобиле Toyota приехал к зданию парламента.

Он не только ездил по тротуару, но и забросал здание парламента яйцами. Подозреваемого задержали сотрудники ДОР, охраняющие парламент.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Policija prie Seimo
Policija prie Seimo
© DELFI
Policija prie Seimo
Policija prie Seimo
© DELFI

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