Полиция выяснила, что мужчина на автомобиле Toyota приехал к зданию парламента.

Он не только ездил по тротуару, но и забросал здание парламента яйцами. Подозреваемого задержали сотрудники ДОР, охраняющие парламент.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Policija prie Seimo DELFI