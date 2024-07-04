Избиение подростка в Шяуляй: за экзекуцией наблюдали две девочки

5 апреля, в 20.00 ч., в Шяуляй, около Холма повстанцев, дрались подростки, один был избит.
Утверждают, что за дракой наблюдали две девочки.
Личности всех участников драки установлены, полиция ищет очевидцев происшествия.
Всех очевидцев полиция просит связаться с главным следователем А.Астраускайте-Зимблене по номеру +370 700 64583, +370 603 90132, эл. почте aurelija.zimbliene@policija.lt или следователем Д.Кавалюнасом, по номеру +370 700 61806, +370 677 56530, по эл. почте darius.kavaliunas@policija.lt.
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