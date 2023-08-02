02 августа 2023 г. 08:03

Из-за ядовитого вещества под полом в доме не все жильцы могут вернуться домой

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje sujudimas prie krišnaitų bendruomenės centro: pastate po grindimis rasta pavojingos medžiagos
Vilniuje sujudimas prie krišnaitų bendruomenės centro: pastate po grindimis rasta pavojingos medžiagos
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В Вильнюсе из дома на ул. Раугиклос были эвакуированы жители, поскольку под полом в одной из квартир во время ремонта было обнаружено ядовитое вещество - ртуть. Не все жители дома смогли вернуться в свое жилье. Показатель концентрации опасных веществ рядом с местом находки превышает допустимую норму в 100 раз.

Сообщение о находке поступило 1 августа в 10.30 ч.

"Из дома на ул. Раугиклос пожарные эвакуировали часть жителей из-за того, что в одной из квартир было обнаружено большое количество ртути. Пожарных вызвали администраторы дома и представители подрядчика, выполнявшие ремонт. Администратор дома поддерживает связь с эвакуированными, был решен вопрос их временного проживания. По словам главы Civinity Namai Мартинаса Науёкаса, большое количество ртути было найдено в частном помещении – под полом нежилой квартиры, когда владельцы находящейся под ней квартиры ремонтировали потолок", – сказано в сообщении.

Помещение проверили специалисты Национальной службы общественного здравоохранения, они выяснили, что уровень загрязнения в общих помещениях и в других квартирах не превышен.

Но не все жители в безопасности – не рекомендуется жить в квартире, где была найдена ртуть и в квартире, где проходит ремонт.

"Мы дополнительно изолировали ведущие в квартиры двери и согласовываем с владельцами работы по вывозу ртути. Когда удалось договориться, был поднят пол, тогда и выяснилось, что ртути там гораздо больше, чем думали изначально. Поэтому и вызвали пожарных-спасателей", – рассказал Науёкас.

По его словам, компания поддерживает контакты с жильцами и ждет указаний пожарных-спасателей.

Такой случай в истории администратора домов - первый. Пока неясно, как ртуть могла оказаться в квартире.

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