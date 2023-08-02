Из-за ядовитого вещества под полом в доме не все жильцы могут вернуться домой

Сообщение о находке поступило 1 августа в 10.30 ч.

"Из дома на ул. Раугиклос пожарные эвакуировали часть жителей из-за того, что в одной из квартир было обнаружено большое количество ртути. Пожарных вызвали администраторы дома и представители подрядчика, выполнявшие ремонт. Администратор дома поддерживает связь с эвакуированными, был решен вопрос их временного проживания. По словам главы Civinity Namai Мартинаса Науёкаса, большое количество ртути было найдено в частном помещении – под полом нежилой квартиры, когда владельцы находящейся под ней квартиры ремонтировали потолок", – сказано в сообщении.

Помещение проверили специалисты Национальной службы общественного здравоохранения, они выяснили, что уровень загрязнения в общих помещениях и в других квартирах не превышен.

Но не все жители в безопасности – не рекомендуется жить в квартире, где была найдена ртуть и в квартире, где проходит ремонт.