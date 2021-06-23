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В среду в Вильнюсе, на ул. Субачаус выявили утечку газа на АЗС.
Neste
Neste

По предварительным данным, в 19.50 ч. сообщили о запахе газа на АЗС Neste на ул. Субачаус.

Полиция информировала о том, что было перекрыто движение на четырех улицах. Нельзя было проехать по улицам Друёс и Субачаус.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что на место происшествия выезжали две автоцистерны и автомобиль штаба.

По данным полиции, пожарные решили проблему, движение было возобновлено.

Гендиректор Neste Маркус Линдквист сказал: "Neste не продает газ, инцидент произошел на газоой заправке, однако мы предприняли превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность клиентов Neste и самой АЗС".

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