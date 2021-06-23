По предварительным данным, в 19.50 ч. сообщили о запахе газа на АЗС Neste на ул. Субачаус.
Полиция информировала о том, что было перекрыто движение на четырех улицах. Нельзя было проехать по улицам Друёс и Субачаус.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что на место происшествия выезжали две автоцистерны и автомобиль штаба.
По данным полиции, пожарные решили проблему, движение было возобновлено.
Гендиректор Neste Маркус Линдквист сказал: "Neste не продает газ, инцидент произошел на газоой заправке, однако мы предприняли превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность клиентов Neste и самой АЗС".
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