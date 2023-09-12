Из-за технических ДТП на оживленной улице Вильнюса образуются заторы

Полиция Вильнюсского округа информирует, что в 9.24 ч. на виадуке над проспектом Саванорю столкнулись тягач MAN и автомобиль BMW компании CityBee. Люди в ДТП не пострадали, водители вызвали полицию, поскольку BMW принадлежит каршеринговой компании.

В 10 ч. на пути в сторону Лепкальниса, около съезда на ул. Вилкпедес и Наугардуко, столкнулись 4 автомобиля: Hyundai, Ford и два автомобиля Toyota.

Водители позвонили в полицию, поскольку не знали, как заполнить декларацию.