Из-за технических ДТП на оживленной улице Вильнюса образуются заторы

 
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ФОТО: DELFI / Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė
В течение 30 минут на столичной улице Тукстантмячё столкнулись 6 автомобилей. Люди в ДТП не пострадали, но в обоих направлениях образовались заторы.

Полиция Вильнюсского округа информирует, что в 9.24 ч. на виадуке над проспектом Саванорю столкнулись тягач MAN и автомобиль BMW компании CityBee. Люди в ДТП не пострадали, водители вызвали полицию, поскольку BMW принадлежит каршеринговой компании.

В 10 ч. на пути в сторону Лепкальниса, около съезда на ул. Вилкпедес и Наугардуко, столкнулись 4 автомобиля: Hyundai, Ford и два автомобиля Toyota.

Водители позвонили в полицию, поскольку не знали, как заполнить декларацию.

Из-за ДТП на оживленной дороге стали формироваться заторы.

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