Из-за спавшей на улице велосипедистки в Вильнюсе на ноги подняли полицию

По номеру 112, о лежащей на дороге девушке сообщили в 7 ч. Звонивший сказал, что девушка лежит у дороги рядом с домом на ул. Жирмуну, 23, рядом с девушкой лежит велосипед.
Звонившему казалось, что девушка без сознания. Он решил, что ее мог сбить автомобиль.
Первыми на место приехали полицейские. Они выяснили, что девушка (2001 г.р.) жива и здорова, она просто спала.
Полицейские разбудили ее. Девушка сказала, что ей помощь не нужна. Она отказалась и от помощи врачей.
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