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В Вильнюсе рано утром прохожие заметили лежащую у дороги девушку. Она не реагировала на окружение. Рядом с ней лежал велосипед. Люди решили, что девушку сбил автомобиль, поэтому вызвали скорую и полицию.
Из-за спавшей на улице велосипедистки в Вильнюсе на ноги подняли полицию
© DELFI / Jaunius Matonis

По номеру 112, о лежащей на дороге девушке сообщили в 7 ч. Звонивший сказал, что девушка лежит у дороги рядом с домом на ул. Жирмуну, 23, рядом с девушкой лежит велосипед.

Звонившему казалось, что девушка без сознания. Он решил, что ее мог сбить автомобиль.

Первыми на место приехали полицейские. Они выяснили, что девушка (2001 г.р.) жива и здорова, она просто спала.

Полицейские разбудили ее. Девушка сказала, что ей помощь не нужна. Она отказалась и от помощи врачей.

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