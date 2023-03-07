Читатель портала Delfi прислал видео: около аэропорта стоят машины пожарных-спасателей и люди, эвакуированные из терминала.
По словам очевидца, полиция увезла какую-то женщину.
Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сообщает, что около 11 ч. сотрудники службы безопасности Каунасского аэропорта информировали о том, что в багаже одного пассажира обнаружен подозрительный предмет. Он похож на взрывной заряд.
На место происшествия сразу же съехались пожарные-спасатели, полиция и саперы антитеррористической группы "Арас". Введен план "Щит".
Сотрудники служб оценили ситуацию, из терминала эвакуировали около 200 пассажиров. После проверки выяснилось, что угрозы нет.
Представитель Каунасской полиции Довиле Эжеринскене сказала, что подозрительным предметом оказался проигрыватель с наушниками.
В 11.25 ч. план "Щит" был отозван. Работа аэропорта восстановлена, инцидент на расписание самолетов не повлиял.
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