Из-за снега в Вильнюсе произошел ряд ДТП

Первое сообщение поступило в 6.45 ч. В Лентварисе, на ул. Гайдишкю, с дороги съехал трактор New Holland компании Trakų paslaugos и повредил заборы двух участков.
В Вильнюсе, на ул. Шатриёс-Раганос, автомобиль Opel врезался в дерево. Водитель (1956 г.р.) не пострадала. Она сказала полиции, что, поворачивая на ул. Милейшишкю, не справилась с управлением и соскользнула с дороги.
На кольце Оланду, около въезда на ул. Бельмонто, столкнулись три автомобиля. Люди не пострадали, однако водители не могли выяснить, кто виноват, поэтому вызвали полицию.
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