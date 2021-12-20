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В понедельник утром в ковидном отделении Каунасской клиники загорелся холодильник, начался пожар, эвакуирован 21 пациент.
Из-за пожара эвакуированы пациенты ковидного отделения Каунасской клиники
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Представитель больницы Айсте Александравичюте-Швяжене сказала, что люди не пострадали, поскольку пожар начался в помещении, где пациентов не было.

"Никто не пострадал, быстро отреагировали, холодильник находился в отдельном помещении, тем не было пациентов. Пациенты не пострадали, их временно перевели в другие отделения", – сказала она.

Сообщение о пожаре на ул. Эйвеню поступило 20 декабря, в 4.16 ч. Сообщалось о задымленности помещений больницы.

"В палате загорелся холодильник, были эвакуированы люди с пятого и шестого этажей, всего 21 человек, только пациенты ковидного отделения. Потребовалась наша помощь, поскольку речь шла о тяжелых больных", – сказал дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения.

По его словам, пациентов перевели на другие этажи того же здания, не на улицу. Пожар потушили в 5.11 ч., затем проветривали помещения.

Позже Каунасские пожарные-спасатели информировали, что были эвакуированы 22 пациента – 4 - в реанимацию, остальные – в другое ковидное отделение.

Ликвидировавших пожар пожарных-спасателей зарегистрировали, чтобы поменять график работы - им пока нельзя пересекаться с коллегами.

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