Из-за последствий смерча в двух староствах объявлена чрезвычайная ситуация

На территориях староства Пакражантиса (села Раудишкес, Гриняй, Яунишкес и Упайняй) и староства Кукечяй (городиже Бурбайчяй, хутора) объявлена чрезвычайная ситуация из-за катастрофического метеорологического явления – очень сильного ветра (смерча) и его последствий. Об этом сообщил Департамент пожарной безопасности и спасения.