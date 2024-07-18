2024.07.18 10:29

Из-за последствий смерча в двух староствах объявлена чрезвычайная ситуация

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Savaitgalį netoli Šiaulių užfiksuotas viesulas ir jo padariniai Kelmės rajone, Jauniškių kaime
Savaitgalį netoli Šiaulių užfiksuotas viesulas ir jo padariniai Kelmės rajone, Jauniškių kaime
ФОТО: Sandra Sakevičė / Orų entuziastai ir meteo.lt

В среду мэр Кельмеского района Ильдефонсас Петкявичюс в двух староствах самоуправления объявил чрезвычайную ситуацию муниципального уровня.

На территориях староства Пакражантиса (села Раудишкес, Гриняй, Яунишкес и Упайняй) и староства Кукечяй (городиже Бурбайчяй, хутора) объявлена чрезвычайная ситуация из-за катастрофического метеорологического явления – очень сильного ветра (смерча) и его последствий. Об этом сообщил Департамент пожарной безопасности и спасения.

Руководителем по ЧС назначена директор администрации Дануте Лайвене.

Мэр поручил руководителю администрации муниципалитета сформировать рабочую группу для оценки ущерба, причиненного чрезвычайной ситуацией.

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