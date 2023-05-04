По данным Вильнюсской полиции, в среду вечером в посольство Венгрии в Вильнюсе, на ул. Йогайлос, принесли пластиковый пакет. В нем был конверт.
У работников посольства это вызвало подозрения. В четверг, в 11.18 ч. о пакете сообщили в полицию. В 11.40 ч. был введен план "Щит".
Выехали представители пожарных-спасателей и антитеррористической группы "Арас". Работники посольства эвакуированы.
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