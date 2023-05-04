aA
В посольство Венгрии в Вильнюсе принесли подозрительный пакет.
vengrijos ambasada, policija
vengrijos ambasada, policija
© ELTA / Marius Morkevičius

По данным Вильнюсской полиции, в среду вечером в посольство Венгрии в Вильнюсе, на ул. Йогайлос, принесли пластиковый пакет. В нем был конверт.

У работников посольства это вызвало подозрения. В четверг, в 11.18 ч. о пакете сообщили в полицию. В 11.40 ч. был введен план "Щит".

Выехали представители пожарных-спасателей и антитеррористической группы "Арас". Работники посольства эвакуированы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Elektroninės cigaretės Elektroninės cigaretės

Этот бизнес называют одним из самых циничных в Литве: намереваются ввести запрет

Парламент Литвы намерен полностью запретить продажу...

Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

В ночь на 3 мая над Сенатским дворцом московского Кремля...

Проблема: в столице постоянно меняют тротуары на том же месте или раскапывают приведенные в порядок территории

В столице Литвы постоянно меняют новые тротуары или...

Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа

Российские власти только в среду днем объявили, что...

В Литве подтверждены еще три случая легионеллеза  всего 15

Каунасский департамент Национального центра...