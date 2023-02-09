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В четверг утром Вильнюсский муниципалитет получил электронное письмо с угрозами, в котором сказано, что здание заминировано. Работники муниципалитета были эвакуированы.
Из-за письма с угрозами эвакуирован Вильнюсский муниципалитет
© DELFI / Kiril Čachovskij

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас информировал Delfi, что эвакуацию объявили в 8.30 ч. В 10 ч. здание на проспекте Конституциёс еще осматривали полицейские.

Пожарных-спасателей на место не вызывали. Сколько людей было эвакуировано – выяснится позже, поскольку часть работников работает удаленно.

Подобные угрозы в последние две недели в Вильнюсе и в Каунасе стали обычным явлением.

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