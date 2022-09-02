ДТП в Радвилишкисе произошло 1 сентября. В 17.30 ч. водитель (1969 г.р.) на кольцевом перекрестке не справился с управлением, и автомобиль Kia съехал в кювет.
Мужчина сказал полицейским, что перепутал педали и вместо сцепления нажал на газ. Водитель был трезвым, он не пострадал.
Delfi.lt благодарит Марюса Алексюнаса за видео!
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