ДТП в Радвилишкисе произошло 1 сентября. В 17.30 ч. водитель (1969 г.р.) на кольцевом перекрестке не справился с управлением, и автомобиль Kia съехал в кювет.

Мужчина сказал полицейским, что перепутал педали и вместо сцепления нажал на газ. Водитель был трезвым, он не пострадал.

Delfi.lt благодарит Марюса Алексюнаса за видео!