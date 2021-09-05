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В Шяуляй полиция остановила водителя BMW, которого подозревают в распространении наркотиков. В машине был и молодой военный, его подозревают в употреблении наркотиков.
Из-за наркотиков на волоске повисла карьера молодого военного
© Telšių aps. VPK

Департамент полиции сообщает, что 4 сентября, в 12.35 ч. в Шяуляй, на ул. Й.Басанавичуса, был остановлен автомобиль BMW 530, которым управлял мужчина (1990 г.р.). У водителя во время осмотра обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Подозревают, что это гашиш.

В автомобиле также ехал молодой военный (не в служебное время и без униформы) 1996 г.р., его подозревают в употреблении наркотиков.

Водитель авто задержан. Ведется расследование.

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