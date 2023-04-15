Около 10 часов получено сообщение о том, что план "Щит" вводится в Шакяйском районе. По прибытии саперы инженерного батальона Ю. Виткауса установили, что найденный 75-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны безвреден, без взрывчатого вещества. Саперы извлекли снаряд.
11.12 поступило сообщение о том, что в Паневежском районе вводится план "Щит".
Были обнаружены 50-килограммовые и 100-килограммовые авиабомбы, одну уничтожили на месте, другую для уничтожения вывезли на карьер.
Граната и миномет
Также около 15.00 сообщалось, что на полях с. Пагегяй обнаружены взрывчатые вещества, вводился план "Щит".
Прибыли специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ из инженерного батальона. Взрывчатка ручной гранаты Ф1 и минометная мина калибра 82 мм были уничтожены на месте.
15.45 получено сообщение о введении плана "Щит" в Каунасском районе. Спасатели дежурили до тех пор, пока взрывное устройство не было уничтожено. Взрывное устройство было уничтожено инженерным батальоном Юозоса Виткауса.
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