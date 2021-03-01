Из-за найденного на свалке рядом с предприятием Achema снаряда был введен план "Щит"

Йонавская компания информировала, что предмет, напоминающий старый снаряд был обнаружен при уборке на территории старой, уже закрытой свалки, за пределами территории предприятия.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене информировала, что план "Щит" был введен в 12.30 ч.

По ее словам, свалка находится недалеко от Гайжюнского военного полигона. Сейчас на месте происшествия работает полиция, ждут приезда саперов.

Предприятие Achema

относится к группе компаний, имеющих стратегическое значение для государства.