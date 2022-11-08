Из-за массового ДТП на окраине Вильнюса образовался огромный затор

В 7.30 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на шоссе Абею Тауту Республикос, на пути в сторону города, столкнулись 3 автомобиля.
Сообщалось, что в заднюю часть Volvo врезался автомобиль Mercedes Bendz, от удара Volvo врезался в стоявший перед ним BMW.
Люди в ДТП не пострадали, однако на дороге образовался огромный затор.
Около 8 ч. полиция получила еще одно сообщение об этом ДТП, сообщалось о том, что столкнулись 4 автомобиля. Звонивший мужчина сказал, что нужна полиция для регулирования движения.
Полиция немедленно выехала на место происшествия.
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