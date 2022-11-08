aA
Во вторник в Вильнюсе водители попали в огромные заторы. Сообщается о техническом ДТП.
Из-за массового ДТП на окраине Вильнюса образовался огромный затор
© Facebook

В 7.30 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на шоссе Абею Тауту Республикос, на пути в сторону города, столкнулись 3 автомобиля.

Сообщалось, что в заднюю часть Volvo врезался автомобиль Mercedes Bendz, от удара Volvo врезался в стоявший перед ним BMW.

Люди в ДТП не пострадали, однако на дороге образовался огромный затор.

Около 8 ч. полиция получила еще одно сообщение об этом ДТП, сообщалось о том, что столкнулись 4 автомобиля. Звонивший мужчина сказал, что нужна полиция для регулирования движения.

Полиция немедленно выехала на место происшествия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

У части литовского бизнеса возникают проблемы из-за ограничения наличного расчета

С начала ноября в Литве вступил в силу запрет на...

Эфир Delfi: проблемы и успехи белорусов в Литве

Центр исследования Восточной Европы выпустил большое...

В Литве предложат лишать гражданства за поддержку представляющего угрозу государства

Во вторник Сейму будет предложено закрепить в Законе о...

Виршулишкес: как деревня неподалеку от Вильнюса за несколько десятилетий превратилась в район небоскребов столичный микрорайон, ставший местом притяжения новоселов

Несмотря на то, что Виршулишкес – самое маленькое...

Глава Минфина: Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, снижать неравенство

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что...