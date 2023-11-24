Из-за ДТП временно была закрыта дорога из Вильнюса в Друскининкай

В полицию о ДТП сообщили в 7.29 ч.

По предварительным данным, на пути со стороны Ратничос, на дороге Мяркине-Варена, столкнулись грузовик Renault (водитель 1983 г.р.) и легковой автомобиль Nissan Micra (водитель 1988 г.р.).

Пострадавшую водителя Nissan скорая увезла в Алитусскую больницу, где женщина в 9.10 ч. скончалась.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в тягач.