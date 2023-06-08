Из-за ДТП в Вильнюсском районе образовались заторы

Полиция сообщила, что информация о ДТП поступила в 16.02 ч.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, травму головы получила 30-летняя женщина.

Сказано, что очевидцы ДТП помогли ей выйти из машины.

Люди сообщают о больших заторах.