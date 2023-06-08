Из-за ДТП в Вильнюсском районе образовались заторы

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В четверг стало известно, что в Вильнюсском районе, на ул. Балтои Воке, около Мишкиняй, произошло ДТП.
Полиция сообщила, что информация о ДТП поступила в 16.02 ч.
По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, травму головы получила 30-летняя женщина.
Сказано, что очевидцы ДТП помогли ей выйти из машины.
Люди сообщают о больших заторах.
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