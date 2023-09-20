Из-за ДТП в центре Каунаса парализовано движение

Полиция информировала, что в 8.10 ч. получено сообщение о том, что на ул. Майронё столкнулись два автомобиля, из одного из них идет дым.

На месте происшествия выяснилось, что столкнулись автомобили VW и BMW, из BMW шел дым. Люди во время ДТП не пострадали.

Сообщается, что автомобилем BMW управляла женщина 1994 г.р., а VW - молодой человек 2002 г.р. Оба водителя были трезвыми.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей.

По предварительным данным, пожара не было.