Из-за ДТП парализовано движение на магистрали А1: столкнулись тягач и легковушка

По данным полиции, в 9.41 ч. поступило сообщение о том, что на дороге A1, на участке из Электренай в Вевис, столкнулись тягач и легковой автомобиль.

Звонивший сообщил, что из-за ДТП парализовано движение в обоих направлениях. Люди в ДТП не пострадали.

Около 10 ч. полиция указала, что движение уже восстановлено, препятствий на дороге нет. Однако водители все еще делились информацией о том, что стоят огромные заторы, машины не двигаются с места.