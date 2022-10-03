Из-за ДТП остановлено движение на дороге Вильнюс-Друскининкай

По предварительным данным, ДТП на магистральной дороге А4 Вильнюс-Друскининкай-Гродно произошло в 7.30 ч.

О ДТП сообщили в группе Facebook "Где стоит полиция в Алитусе".

ДТП произошло недалеко от Грутаса. Столкнулись грузовой и легковой автомобили.

По данным полиции в ДТП пострадала женщина 35-40 лет.

Из-за ДТП было остановлено движение, образовался затор.