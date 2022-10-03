Из-за ДТП остановлено движение на дороге Вильнюс-Друскининкай

По предварительным данным, ДТП на магистральной дороге А4 Вильнюс-Друскининкай-Гродно произошло в 7.30 ч.
О ДТП сообщили в группе Facebook "Где стоит полиция в Алитусе".
ДТП произошло недалеко от Грутаса. Столкнулись грузовой и легковой автомобили.
По данным полиции в ДТП пострадала женщина 35-40 лет.
Из-за ДТП было остановлено движение, образовался затор.
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