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Недалеко от Друскининкая произошло ДТП, образовался затор.
Из-за ДТП остановлено движение на дороге Вильнюс-Друскининкай
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По предварительным данным, ДТП на магистральной дороге А4 Вильнюс-Друскининкай-Гродно произошло в 7.30 ч.

О ДТП сообщили в группе Facebook "Где стоит полиция в Алитусе".

ДТП произошло недалеко от Грутаса. Столкнулись грузовой и легковой автомобили.

По данным полиции в ДТП пострадала женщина 35-40 лет.

Из-за ДТП было остановлено движение, образовался затор.

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