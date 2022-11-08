Из-за ДТП около Гарюнайского рынка заторы стояли до Минского шоссе

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Представители муниципальной компании JUDU информируют, что во вторник вечером на улице Гарюну произошло ДТП, сразу после этого стали формироваться заторы.
Представители муниципалитета сообщили, что на месте происшествия работала полиция и врачи скорой помощи. Движение было парализовано. Огромные заторы стояли во всех направлениях. Водителей просили ехать в объезд.
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