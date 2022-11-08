Из-за ДТП около Гарюнайского рынка заторы стояли до Минского шоссе

Представители муниципалитета сообщили, что на месте происшествия работала полиция и врачи скорой помощи. Движение было парализовано. Огромные заторы стояли во всех направлениях. Водителей просили ехать в объезд.

Avarija Gariūnų gatvėje © Reidas Vilniuje nuotr.