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1 мая, в 17.13 ч., на дороге Молетай-Вильнюс, недалеко от Реше, мотоцикл врезался в дорожное ограждение. Пострадавшего мотоциклиста увезли в больницу.
Из-за ДТП на Молетском шоссе под Вильнюсом образовался затор
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Из-за ДТП на Молетском шоссе, на въезде в Вильнюс образовался затор, поскольку была свободна лишь одна полоса.

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