Из-за ДТП на Молетском шоссе под Вильнюсом образовался затор

Скопировать ссылку Из-за ДТП на Молетском шоссе под Вильнюсом образовался затор

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1 мая, в 17.13 ч., на дороге Молетай-Вильнюс, недалеко от Реше, мотоцикл врезался в дорожное ограждение. Пострадавшего мотоциклиста увезли в больницу.