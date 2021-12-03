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Из адресованной вильнюсской компании посылки пропали высланные из Израиля 117 бриллиантов. Пропажа была замечена 1 декабря в полдень, сообщает полиция.
Fizikos mokslų daktaras T. Grigaitis teigia, kad Lietuva gali gaminti sintetinius deimantus. Scanpix/VidaPress/T.Grigaičio nuotr.
Fizikos mokslų daktaras T. Grigaitis teigia, kad Lietuva gali gaminti sintetinius deimantus. Scanpix/VidaPress/T.Grigaičio nuotr.

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что заказанные 25 ноября бриллианты выслали авиапочтой через курьерскую компанию.

В среду в Вильнюсе коммерческий директор компании вскрыла посылку, но бриллиантов в ней не оказалось.

Ущерб оценен в 27 317 евро.

Начато расследование по факту кражи дорогого имущества.

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