Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что заказанные 25 ноября бриллианты выслали авиапочтой через курьерскую компанию.

В среду в Вильнюсе коммерческий директор компании вскрыла посылку, но бриллиантов в ней не оказалось.

Ущерб оценен в 27 317 евро.

Начато расследование по факту кражи дорогого имущества.