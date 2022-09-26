Из состоящей на учете семьи забрали годовалого ребенка с сломанной ногой

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В Кайшядорском районе специалисты службы по правам детей посетили одну из состоящих на учете семей и увезли ребенка 2021 г.р. Малыш оказался в больнице.
Полиция сообщает, что 24 сентября, в 16 ч. в Каунасскую больницу был доставлен ребенок 2021 г.р. с диагнозом - перелом ноги.
Мальчика в этот же день специалисты службы по правам детей забрали из семьи в Кайшядорском районе.
Начато расследование по факту нанесения травм.
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