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В Кайшядорском районе специалисты службы по правам детей посетили одну из состоящих на учете семей и увезли ребенка 2021 г.р. Малыш оказался в больнице.
Из состоящей на учете семьи забрали годовалого ребенка с сломанной ногой
© Vida Press

Полиция сообщает, что 24 сентября, в 16 ч. в Каунасскую больницу был доставлен ребенок 2021 г.р. с диагнозом - перелом ноги.

Мальчика в этот же день специалисты службы по правам детей забрали из семьи в Кайшядорском районе.

Начато расследование по факту нанесения травм.

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