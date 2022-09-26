Из состоящей на учете семьи забрали годовалого ребенка с сломанной ногой

Полиция сообщает, что 24 сентября, в 16 ч. в Каунасскую больницу был доставлен ребенок 2021 г.р. с диагнозом - перелом ноги.

Мальчика в этот же день специалисты службы по правам детей забрали из семьи в Кайшядорском районе.

Начато расследование по факту нанесения травм.